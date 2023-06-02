انعقاد أول اجتماع بين وزيري المالية الكوري والياباني منذ 7 سنوات

Photo : YONHAP News

قررت كوريا الجنوبية واليابان عقد الجولة الثامنة من المحادثات بين وزيري مالية البلدين يوم التاسع والعشرين من شهر يونيو الجاري في طوكيو، وذلك للمرة الأولى منذ سبع سنوات من تعليقها.جاء هذا القرار في اجتماع على مستوى نائب الوزير عقد اليوم الجمعة في سيول، حيث من المتوقع أن يتم في محادثات طوكيو بحث القضايا المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية، وإجراءات المتابعة لنتائج اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع، وسبل زيادة التعاون في الاستثمار المشترك في مشروعات البنية التحتية في دولة ثالثة، بالإضافة إلى التعاون المالي الثنائي والإقليمي، والتعاون في المجالات الضريبية والجمركية.يذكر أن المحادثات بين وزيري المالية الكوري والياباني قد ظلت تُعقد بشكل منتظم منذ عام 2006، ولكن تم تعليقها منذ 7 سنوات بعد انعقاد المحادثات الأخيرة في شهر أغسطس من عام 2016، بسبب الجمود في العلاقات بين البلدين الناجم عن قضايا التاريخ الماضي والقيود التجارية التي فرضتها اليابان ضد كوريا الجنوبية.وكان وزيرا المالية الكوري والياباني قد اتفقا في أوائل شهر مايو الماضي على عقد محادثات بينهما في غضون هذا العام.