وزير الخارجية الكوري يلتقى برئيس كازاخستان لبحث التعاون الاقتصادي

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قام وزير الخارجية الكوري "بارك جين" أمس الخميس بزيارة لرئيس كازاخستان "قاسم جومارت توكاييف"، حيث أعرب له عن رغبة كوريا في تعزيز العلاقات بين البلدين.وقالت وزارة الخارجية إن الوزير "بارك" أشاد بتجاوز حجم التبادل التجاري بين كوريا وكازاخستان لمستوى 6.5 مليار دولار في العام الماضي، معربا عن أمله في استمرار تعزيز التعاون بين سيول ونور سلطان.وطالب "بارك" من الجانب الكازاخي دعم مشاركة الشركات الكورية في المشروعات ذات الصلة بالطاقة والبنية التحتية وسلاسل التوريد في كازاخستان، بما في ذلك مشروع بناء محطة للطاقة النووية، ومشروع تطوير منجم لليثيوم.ومن جانبه، قال "توكاييف" إن حكومة كازاخستان قد قامت بتشكيل مجموعة عمل خاصة لدعم الشركات الكورية، معربا عن ترحيبه باستثمار الشركات الكورية في كازاخستان ومشاركتها في مشروعاتها.وأعرب الوزير الكوري "بارك" عن تقدير الحكومة الكورية لموقف كازاخستان الواضح الذي يؤكد أن إطلاق كوريا الشمالية الأخير صاروخا فضائيا يعد انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي.