اجتماع لمجلس الأمن بشأن الإطلاق الصاروخي الكوري الشمالي

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يعقد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة اجتماعا اليوم الجمعة بشأن محاولة كوريا الشمالية الفاشلة لإطلاق قمر اصطناعي للتجسس العسكري.وأعلن المجلس في موقعه الرسمي على الإنترنت أنه سيعقد الاجتماع بشكل مغلق في الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم حسب توقيت نيويورك.وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت قمرا اصطناعيا للتجسس العسكري أول من أمس الأربعاء لكنها فشلت في إطلاقه بسبب تعرض الصاروخ الذي كان يحمل القمر على متنه لخلل فني بعد وقت قليل من الإطلاق.وطالبت بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة وألبانيا والإكوادور وفرنسا واليابان ومالطا وبريطانيا، بعقد اجتماع للمجلس، قائلة إن استخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليسيتية طويلة المدى في إطلاق القمر الاصطناعي يعد انتهاكا لقرارات المجلس.وقال مسؤول في وزارة الخارجية في سيول إن حكومة كوريا الجنوبية تتمسك بموقفها الذي يؤكد على ضرورة أن يواجه مجلس الأمن بشكل صارم انتهاكات كوريا الشمالية المتكررة لقرارات المجلس.