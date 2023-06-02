وزير الدفاع الكوري يعقد محادثات مع نظرائه الأمريكي والياباني والصيني على هامش حوار شانغريلا

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افتتحت اليوم الجمعة في سنغافوره الدورة العشرون من حوار شانغريلا الدفاعي بحضور عدد من وزراء الدفاع والمسؤولين العسكريين والأمنيين من 49 دولة.وعلى هامش المنتدى الذي سيستمر حتى بعد غد الأحد، سيعقد وزير الدفاع الكوري "لي جونغ سوب" محادثات مع نظرائه من الولايات المتحدة والصين واليابان.ومن المتوقع أن يتم في المحادثات الثلاثية بين وزراء الدفاع الكوري والأمريكي والياباني في سنغافوره بحث إمكانية إنشاء نظام لتبادل البيانات التحذيرية للصواريخ الكورية الشمالية بناء على ما تم التوصل إليه من اتفاق علي تعزيز التعاون الأمني بين سيول وواشنطن وطوكيو في القمة الثلاثية التي عقدت في هيروشيما في شهر مايو الماضي على هامش قمة مجموعة السبع.كما سيعقد الوزير الكوري "لي" محادثات ثنائية مع نظيره الياباني، وسوف تكون هذه هي المرة الأولى التي تُعقد فيها محادثات بين وزيري الدفاع الكوري والياباني منذ حوالي 4 سنوات.كما سيعقد الوزير الكوري محادثات ثنائية أيضا مع نظيره الصيني.