الرئيس الكوري يعرب عن تعازيه للهند في حادث القطار

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أعرب الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول" عن تعازيه للهند حكومة وشعبا، في ضحايا حادث القطار الذي أودى بحياة العديد من الناس.وكتب "يون" على حسابه على تويتر يوم السبت أنه يشعر بحزن عميق وحزن شديد لحادث القطار المأساوي في "بالاسور" في شرق الهند، وأضاف أنه بالنيابة عن كوريا الجنوبية يود أن يعرب عن خالص التعازي لعائلات الضحايا وللشعب الهندي.وقد أعرب قادة دول آخرون، بمن فيهم الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" والرئيس الصيني "شي جين بينغ" والرئيس الأمريكي "جو بايدن"، عن تعازيهم للهند يوم السبت أيضا، بعد وقوع أحد أسوأ حوادث القطارات في الهند.وقد أفادت الأنباء بأن أكثر من 280 شخصا قد لقوا مصرعهم وأصيب قرابة ألف آخرين بجروح في حادث قطار مميت في ولاية "أوديشا" الهندية يوم الجمعة، بعد أن انحرف قطار ركاب عن مساره واصطدم بقطار آخر قبل أن يصطدم بقطار شحن كان متوقفا في مكان قريب.وقالت وسائل إعلام هندية إن تقريرا أوليا أشار إلى أن الحادث كان نتيجة لعطل في نظام الإشارات.ومن جانبها أكدت سفارة كوريا الجنوبية لدى الهند أنه لم تقع إصابات في صفوف الأجانب بسبب الحادث، بمن فيهم الكوريون.