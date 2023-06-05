كوريا تشهد أعلى معدل فقر لدى كبار السن بين دول منظمة التعاون الاقتصادي

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أظهر تقرير حديث أن معدل الفقر بين كبار السن في كوريا الجنوبية هو الأعلى بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.ووفقا لخدمة معلومات التوظيف الكورية أمس الأحد، أصدر المسؤول في البنك المركزي الكوري "أوه تيه هي"، والأستاذ في جامعة إنتشون الوطنية "لي جانغ يون"، تقريرا بهذا المعنى في اليوم السابق في منتدى أكاديمي، حيث أوضحا أن معدل الفقر النسبي للكوريين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما، قد بلغ 40.4% في عام 2020، وهو أعلى معدل بين أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.وبلغ معدل التوظيف للكوريين في هذه الفئة العمرية 34.9% في عام 2021، وهو أيضا أعلى معدل بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مما يعني أن العديد من كبار السن الكوريين مجبرون على العمل من أجل كسب لقمة العيش.ووفقا للتقرير، فإن متوسط الدخل الشهري للعمال الكوريين الذين تبلغ أعمارهم عن 68 عاما كان مليونا و800 ألف وون في العام الماضي، أي أقل بنسبة 42% من مبلغ 3 ملايين و110 آلاف وون، متوسط دخل العمال الذين تبلغ أعمارهم 58 عاما.وحذر التقرير من أن قضية الفقر بين المواطنين كبار السن يمكن أن تتفاقم، حيث من المتوقع أن يرتفع معدل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما إلى 46.4% في عام 2070، من 17.5% في العام الماضي.