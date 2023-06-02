كوريا واليابان تتفقان على التركيز على تدابير لمنع تكرار المشاحنات العسكرية

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قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي "لي جونغ سوب" إن كوريا واليابان اتفقتا على التركيز على اتخاذ إجراءات لمنع تكرار ما حدث من قبل عندما حلقت طائرات دورية بحرية يابانية على ارتفاع منخفض فوق سفينة كورية.وأدلى الوزير "لي" بهذه التصريحات أمس الأحد للصحفيين بعد محادثات أجراها مع نظيره الياباني "ياسوكازو هامادا" على هامش حوار "شانغريلا" الأمني السنوي في سنغافوره، موضحا أن الجانبين اتفقا على حل تلك القضية بدءا من إجراء مناقشات على مستوى العمل بين البلدين.وتعد المباحثات الدفاعية بين كوريا واليابان التي عقدت أمس هي أول محادثات وزارية دفاعية ثنائية منذ ثلاثة أعوام وستة أشهر، أي منذ نوفمبر 2019.وكان الخلاف حول تحليق طائرات دورية بحرية يابانية على ارتفاع منخفض بشكل غير عادي فوق سفن حربية كورية جنوبية في ديسمبر 2018 ويناير 2019 أكبر عقبة أمام التبادلات الدفاعية بين البلدين، حيث وثفت كوريا ذلك بأنه "تهديد" من قبل طائرة دورية يابانية على ارتفاع منخفض بالقرب من مدمرة كورية جنوبية في ديسمبر 2018، في حين اتهمت طوكيو المدمرة الكورية الجنوبية بتوجيه رادار التحكم في إطلاق النار نحو طائرة يابانية.