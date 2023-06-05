يون يشدد على مساءلة الجماعات المدنية التي تختلس الإعانات الحكومية

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دعا الرئيس الكوري "يون صوك يول" إلى معاقبة المنظمات المدنية المتهمة باختلاس إعانات حكومية وجمع أموال تعويضية.وقال المتحدث باسم الرئاسة "لي دو وان" في إحاطة إعلامية اليوم الاثنين إن الرئيس أصدر تعليمات في وقت سابق من اليوم بعد إطلاعه على نتائج مراجعة الحكومة لنشاطات المجموعات المدنية. وكان المكتب الرئاسي قد أعلن أمس عن نتائج عملية تدقيق استغرقت أربعة أشهر حتى شهر أبريل الماضي، على حوالي 12 ألف منظمة مدنية تلقت مبلغا إجماليا يصل إلى 680 مليار وون من المساعدات الحكومية خلال السنوات الثلاث الماضية.ووجدت المراجعة أن 314 مليار وون من خزينة الدولة قد تم اختلاسها من خلال ألف و865 حالة فساد ومخالفات.ووفقا لمسؤول حكومي، ستراجع الحكومة برامج الدعم للمنظمات المدنية وتخطط لتخفيض الدعم لهذا العام بمقدار 500 مليار وون أو أكثر لتقليل الهدر المحتمل من أموال دافعي الضرائب.