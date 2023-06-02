التدقيق على المجموعات المدنية يكشف عن اختلاس أكثر من 30 مليار وون

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قالت الحكومة الكورية الجنوبية أمس الأحد إنها اكتشفت عشرات الآلاف من المخالفات المالية التي يبلغ مجموعها أكثر من 30 مليار وون في مراجعة حسابات الجماعات المدنية التي تلقت إعانات حكومية.جاء ذلك ضمن نتائج عمليات تدقيق حكومية استغرقت أربعة أشهر بقيادة مكتب تنسيق السياسات الحكومية واختتمت في شهر أبريل، وشملت حوالي 12 ألف منظمة مدنية تلقت أكثر من 680 مليار وون كتمويل حكومي على مدى السنوات الثلاث الماضية.وقالت الحكومة إنه تم الكشف عن ألف و865 حالة مخالفة، مع اختلاس 31.4 مليار وون من الإعانات الحكومية، وتلقي خصوات، وتغطية نفقات شخصية، وتلفيق مستندات، وغيرها.وقالت الحكومة إنه سيُطلب من هذه المجموعات إعادة الدعم الذي تلقته أو مواجهة قضايا جنائية.ووفقا للمكتب الرئاسي، شملت عمليات التفتيش ما يقرب من نصف جميع المجموعات المدنية في الدولة، باستثناء المنظمات التي تلقت أقل من 30 مليون وون في شكل إعانات على مدى السنوات الثلاث الماضية، بالإضافة إلى تلك التي تم تدقيقها سابقا.