الحكومة الكورية تبدأ في الإعلان عن إحصاءات كورونا مرة أسبوعيا

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ستبدأ السلطات الصحية في كوريا الجنوبية في الإعلان عن الإحصاءات ذات الصلة بفيروس كورونا على أساس أسبوعي بدءا من اليوم، بعد أن كان ذلك يتم على أساس يومي، حيث صار يتم التعامل مع فيروس كورونا باعتباره وباء مستوطنا.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين إن الإحصاءات الرئيسية المتعلقة بالفيروس، بما في ذلك عدد حالات الإصابة الجديدة، وعدد الوفيات، وعدد المرضى الخاضعين للعناية المركزة، سوف تُنشر على موقعها على الإنترنت في الساعة 2 من بعد ظهر كل يوم اثنين.وكانت السلطات الصحية الكورية تقوم بتحديث إحصاءات كورونا مرتين يوميا منذ أن أعلنت عن أول حالة إصابة بالفيروس في يناير من عام 2020، ثم مرة واحدة يوميا اعتبارا من مارس. ومنذ فبراير من هذا العام، قدمت الوكالة إحصاءات جديدة ستة أيام في الأسبوع مع الإعلان عن أرقام الأحد جنبا إلى جنب مع أرقام الاثنين.وجاء التغيير الأخير بعد تخفيض مستوى الأزمة الوطنية للفيروس يوم الخميس الماضي إلى "حالة تأهب"، بعدما كان أعلى مستوى، وهو "خطير".