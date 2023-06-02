كوريا الشمالية تؤكد أنها ستواصل إطلاق أقمار اصطناعية دون إخطار مسبق

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أعربت "كيم يو جونغ" شقيقة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" أمس الأحد عن استيائها بشأن مناقشة مجلس الأمن الدولي لإطلاق كوريا الشمالية قمرا اصطناعيا للتجسس العسكري.وقالت "كيم" إن دعوة الولايات المتحدة لمجلس الأمن إلى محاسبة كوريا الشمالية على ممارستها لحقوقها كدولة ذات سيادة، تُعد إهانة لروح ميثاق الأمم المتحدة.وأضافت أن كوريا الشمالية سوف تستمر في ممارسة جميع حقوقها القانونية كدولة ذات سيادة، بما في ذلك إطلاق أقمار اصطناعية، إلى أن تعترف الولايات المتحدة وأتباعها بأخطائها.وفي السياق نفسه، قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن القرار الذي تبنته المنظمة البحرية الدولية بشأن إطلاق بيونغ يانغ قمرا اصطناعيا سيعتبر موقفا رسميا بأن الأخطار المسبق لم يعد أمرا ضروريا، مشيرة إلى أن كوريا الشمالية ستطلق أقمارا اصطناعية دون إصدار إخطار مسبق.وعلى صعيد آخر، يواصل الجيش الكوري الجنوبي لليوم الخامس على التوالي عملية انتشال حطام الصاروخ الكوري الشمالي الذي سقط في البحر الغربي، وعلى متنه ما يفترض أنه قمر اصطناعي للتجسس العسكري.