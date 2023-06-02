سيول وواشنطن وطوكيو تتبادل بيانات التحذير من الصواريخ الكورية الشمالية

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اتفقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان على تبادل بيانات التحذير من الصواريخ الكورية الشمالية في غضون هذا العام.جاء هذا الاتفاق في بيان أصدرته الدول الثلاث عقب اجتماع لوزراء دفاعها في سنغافوره أول من أمس السبت، حيث قال البيان إن إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا طويل المدى على أنه قمر اصطناعي يعد انتهاكا خطيرا لقرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر الإطلاق باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.وخلال الاجتماع الذي عقد على هامش المنتدى الأمني السنوي "حوار شانغريلا" في سنغافوره، أعرب وزراء دفاع الدول الثلاث عن قلقهم الشديد من برامج كوريا الشمالية لأسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية، وحثوها على التوقف فورا عن ممارسة أعمال غير مسؤولة تثير التوتر في شبه الجزيرة الكورية وفي كل المنطقة، كما اتفقوا على تبادل بيانات التحذير من الصواريخ الكورية الشمالية قبل نهاية هذا العام، من أجل تحسين قدرات الدول الثلاث على رصد وتحليل الصواريخ التي تطلقها كوريا الشمالية.