13.1 % ارتفاعا في أسعار المعكرونة سريعة التحضير راميون

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استمر الارتفاع في مؤشر شعور المستهلكين في كوريا الجنوبية بزيادة الأسعار، على الرغم من حدوث تباطؤ فعلي في نمو التضخم إلى نطاق 3%. وفي هذا السياق، ظلت أسعار المواد الغذائية المصنعة آخذة في الارتفاع، بما في ذلك سعر المعكرونة سريعة التحضير "راميون"، الذي زاد بنسبة 13%.وطبقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية، بلغ مؤشر ارتفاع أسعار المستهلك للراميون 124.04 نقطة في شهر مايو الماضي، بزيادة نسبتها 13.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلا بذلك أعلى مستوياته منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2009.وأشار التقرير إلى أن معدل ارتفاع أسعار الراميون لم ينخفض إلى أقل من 10% منذ أن ارتفع إلى 11.7% في شهر أكتوبر من العام الماضي. ويرجع السبب في هذه الزيادة إلى قيام شركات الراميون برفع سعر المصنع، نتيجة لارتفاع أسعار المواد الخام في العام الماضي.ومن بين المواد الغذائية المصنعة التي شهدت ارتفاعا كبيرا في أسعارها أيضا: المربى، والجبنة، وكعك السمك، والقهوة، والخبز، والهمبرغر، والكيمباب.وكان البنك المركزي الكوري قد توقع أن يتباطأ معدل زيادة التضخم حتى منتصف هذا العام لينخفض إلى مستوى 2%، ثم يرتفع مرة أخرى ليصل إلى 3% بحلول نهاية العام.