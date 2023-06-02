سيول تعرب عن أسفها لتلميح بيونغ يانغ إلى عدم الإخطار بخططها لإطلاق الأقمار الاصطناعية

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أعربت الحكومة الكورية الجنوبية عن أسفها لما ألمحت به كوريا الشمالية بشأن عدم إخطار المنظمات الدولية، بما في ذلك المنظمة البحرية الدولية، بخططها لإطلاق أقمار اصطناعية.جاء ذلك في موجز صحفي للمتحدث باسم وزارة التوحيد الوطني "كو بيونغ سام" اليوم الاثنين، حيث وصف موقف كوريا الشمالية هذا بأنه "بعيد عن المعايير الدولية والفطرة السليمة".وأضاف "كو" أن تصرفات كوريا الشمالية هذه ستؤدي إلى تفاقم عزلتها عن المجتمع الدولي ومعاناة شعبها، داعيا بيونغ يانغ إلى اختيار المسار الصحيح لمستقبلها.وفيما يخص احتمال قيام كوريا الشمالية بالإطلاق الثاني للقمر الاصطناعي، قال المتحدث "كو" إن الوزارة تراقب عن كثب تحركات بيونغ يانغ ذات الصلة بالتعاون مع الوزارات المعنية.وكانت كوريا الشمالية قد قالت إنها ستعتبر قرار الاحتجاج الذي تبنته المنظمة البحرية الدولية يوم الأربعاء الماضي ضد إطلاقها قمرا اصطناعيا، كموقف رسمي للمنظمة يقضي بأنه لم يعد هناك حاجة لتلقى الإخطار المسبق منها بشأن خطط إطلاق الأقمار الاصطناعية.