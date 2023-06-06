24% زيادة في عدد ركاب الطائرات في كوريا خلال شهر مايو

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ارتفع عدد الركاب الذين يستخدمون شركات النقل الجوي التي تحمل العلم الكوري بحوالي 24 بالمائة على أساس سنوي في شهر مايو الماضي، حيث يواصل قطاع الطيران الكوري إعادة الرحلات الجوية إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا.ووفقا لبيانات جمعتها وزارة النقل، بلغ إجمالي عدد الركاب الذين يستخدمون الرحلات الداخلية والدولية التي تديرها الخطوط الجوية الكورية أكثر من 9.3 مليون راكب في الشهر الماضي، بزيادة نسبتها 23.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وشهدت الطرق الدولية ارتفاعا في عدد الركاب بمقدار 6.5 ضعف لتصل إلى 3.6 مليون راكب الشهر الماضي، بعدما كانت 556 ألفا فقط قبل عام، بينما انخفض عدد الركاب على الطرق الداخلية بنسبة 18% من 6.9 مليون راكب، إلى 5.7 مليون راكب خلال الفترة المذكورة. وتشير هذه الأرقام إلى تحول الارتفاع في الطلب على السفر المحلي في أثناء جائحة كورونا إلى السفر إلى الخارج حاليا. وأوضحت البيانات أن العدد الشهري للركاب الجويين قد بلغ حاليا 85.8% من المستوى الذي كان عليه قبل اندلاع جائحة كورونا، في شهر مايو من عام 2019. وقد ارتفعت هذه النسبة تدريجيا خلال هذا العام مع تسجيل ما يزيد قليلا عن 80 بالمائة في يناير الماضي. ويتوقع الخبراء أن ترتفع هذه النسبة بشكل أكبر في شهر يونيو نظرا لأن المزيد من الأشخاص يأخذون إجازة الصيف في وقت مبكر قبل موسم الذروة عندما تكون التكلفة مرتفعة. ووفقا لمنظمة السياحة الكورية، فإن عدد المسافرين إلى الخارج في يونيو ارتفع بمعدل 12.7% سنويا بين عامي 2015 و2019، متجاوزا معدلات النمو في شهريْ يوليو وأغسطس.