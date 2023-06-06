27% انخفاضا في صادرات كوريا إلى الصين في أول 5 أشهر من العام

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انخفضت صادرات كوريا الجنوبية إلى الصين في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام بنسبة بلغت 27.3% على أساس سنوي، وهو أيضا انخفاض للشهر الثاني عشر على التوالي.ووفقا لبيانات صادرة عن وزارة التجارة الكورية، سجلت الشحنات المتوجهة إلى الصين في الفترة من يناير إلى مايو 49.7 مليار دولار، بانخفاض عن 68.4 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي. وقد انخفضت حصيلة الصادرات الشهرية الكورية منذ يونيو من العام الماضي، مما أدى إلى عجز تجاري كوري شهري مع الصين طوال العام الماضي، باستثناء شهر سبتمبر.وسجلت الصادرات الكورية إلى الصين 9.2 مليار دولار في يناير، لتقل عن مستوى 10 مليارات دولار لأول مرة منذ ثلاثة أعوام.ووفقا لبيانات صادرة عن جمعية التجارة الدولية الكورية، صارت الصين تستحوذ على جزء أصغر من إجمالي الشحنات الخارجية الكورية، حيث انخفضت من 25.3% في عام 2021 إلى 19.5% في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام. ويعزى ذلك إلى تحسن الطلب المحلي الصيني والاكتفاء الذاتي من السلع الوسيطة.ومن ناحية أخرى، سجلت صادرات كوريا الجنوبية إلى الولايات المتحدة فائضا قدره 7.2 مليار دولار في الربع الأول من هذا العام.