الرئيس يون يؤكد على أهمية إحياء ذكرى أبطال الوطن

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شدد الرئيس الكوري "يون صوك يول" على أنه من واجب الدولة إحياء ذكرى الأبطال الذين ضحوا بحياتهم من أجل الوطن والشعب.جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس يون اليوم في مراسم الذكرى الـ68 ليوم الشهداء في مجمع المقابر الوطنية في سيول حيث قال إن هذا الاحتفال يستهدف إحياء ذكرى الذين ضحوا بأرواحهم من أجل استعادة السيادة الوطنية وحماية جمهورية كوريا الحرة.وأعرب عن تقديره للشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن، وترحم عليهم، وقدم التعازي لأسرهم، كما أعرب عن امتنانه لقدامى المحاربين التابعين للأمم المتحدة والجنود الكوريين في الخارج.وأشار الرئيس إلى أن مستوى الدولة يعتمد على من تتذكره، مؤكدا على أن جمهورية كوريا قائمة على تضحيات من كرسوا جهودهم لبناء دولة مملوكة للشعب، وهي دولة ديمقراطية ليبرالية، وقاموا بحماية الحرية ضد القوى الشيوعية والشمولية.وأضاف أن هؤلاء هم أبطال الدولة الذين يتوجب عدم نسيانهم من خلال نقل قصصهم يما يعزز من مكانة الدولة في المجتمع الدولي. وقال إن حكومته سوف تعتني بأبطال جمهورية كوريا وتحترمهم بشكل أفضل، كما ستبذل أقصى الجهود لكي تظل عائلاتهم فخورة بهم.وأكد الرئيس على أن الاحتفاء بتفاني وتضحيات أولئك الأبطال يثبت أن الشعب الكوري يمتلك الدولة ذات السيادة.