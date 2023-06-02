رصد استعدادات لتجربة نووية في كوريا الشمالية

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قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها رصدت أنشطة استعدادات مستمرة لإجراء تجربة نووية بواسطة كوريا الشمالية في موقعها للتجارب النووية في "بونغ كيه ري" في منطقة "كيل جو" بمقاطعة شمال "هام كيونغ".وأوضح الأمين العام للوكالة "رفائيل غروسي" في كلمة افتتاحية ألقاها أمام الاجتماع المنتظم لمجلس إدارة الوكالة الدولية أمس في مدينة فيبنا عاصمة النمسا، إن الوكالة رصدت الاستعدادات ذات الصلة بالقرب من النفق رقم 3 في موقع التجارب النووية وفي المناطق التي تجري فيها أنشطة الدعم.وأكد "غروسي" على أن استئناف تشغيل منشآت التجارب النووية يخالف القرارات ذات الصلة التي أصدرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ويثير قلق المجتمع الدولي.وفيما يتعلق بالمرافق النووية في منطقة يونغ بيون في مقاطعة شمال "بيونغ آن"، قال إنها ظلت تعمل باستمرار منذ شهر مارس الماضي، موضحا أن هناك دلائل على حدوث زيادة كبيرة في أعمال الإنشاءات هناك.الجدير بالذكر أن كوريا الشمالية كانت قد أعلنت انسحابها من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في شهر يناير من عام 2003 ثم رفضت أنشطة ضمانات الوكالة الدولية بعد عام 2009، الأمر الذي أسفر عن تعليق أنشطة التفتيش الميداني على المرافق النووية هناك.