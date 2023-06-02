تقرير يقول إن هناك 12 ألفا و520 رأسا نوويا في العالم منها 40 في كوريا الشمالية

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قال تقرير صادر عن معهد أبحاث القضاء على الأسلحة النووية التابع لجامعة "ناغازاكي" اليابانية أمس إنه يوجد 12 الفا و520 رأسا نوويا حاليا في جميع أنحاء العالم، حسب تقديره، حيث ظل المعهد يحصي عدد الرؤوس النووية سنويا اعتمادا على وثائق وأوراق بحثية تصدرها الجهات المتخصصة في مختلف أنحاء العالم.وأوضح التقرير أن عدد الرؤوس النووية قد انخفض بمقدار 200 على مستوى العالم، بالمقارنة مع ما كان عليه قبل عام واحد، لكن عدد الرؤوس النووية القابلة للاستخدام فعليا قد زاد، باستثناء الرؤوس النووية التي تنتظر التقاعد أو التفكيك.وحسب الدول، اتضح أن روسيا تمتلك 5 آلاف و890 رأسا نوويا، وهو العدد الأكبر عالميا، وتليها الولايات المتحدة بـ5 آلاف و244، ثم الصين بـ410، وفرنسا بـ290، والمملكة المتحدة بـ225، وباكستان بـ170، والهند بـ164، وإسرائيل بـ90، وكوريا الشمالية بـ40.وخلال السنوات العشر الأخيرة زاد عدد الرؤوس النووية لدى الصين بـ160 لتحتل بذلك المركزالأول من حيث زيادة عدد الرؤوس النووية، بينما زاد العدد لدى الهند بـ64، ولدى باكستان بـ60.وقدر المعهد الكوري أن عدد الرؤوس النووية لدى كوريا الشمالية زاد أيضا خلال هذه الفترة بأكثر من 30.وقال "تاتسوجيرو سوزوكي" نائب مدير المعهد إن خطتي تحديث الأسلحة النووية الأمريكية والروسية تزيدان من خطورة الحروب النووية، مؤكدا على ضرورة حظر تطوير الأسلحة الجديدة وتنظيم الأنشطة العسكرية في الفضاء وعبر الإنترنت إلى جانب نزع الرؤوس النووية.