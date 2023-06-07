الحكم على شرطييْن فلبينيين بالسجن مدى الحياة في جريمة قتل مواطن كوري

Photo : YONHAP News

أصدرت محكمة فلبينية حكما على شرطييْن سابقين في الفلبين بالسجن مدى الحياة بتهمة اختطاف وقتل رجل أعمال كوري في عام 2016.وحكمت محكمة في مدينة "أنجيليس" الفلبينية أمس الثلاثاء على ضابط الشرطة السابق في قسم مكافحة المخدرات "ريكي إيزابيل" ووكيل مكتب التحقيقات الوطني السابق "جيري أوملانغ" بالسجن مدى الحياة.ومع ذلك، تمت تبرئة "رافائيل دوملاو" رئيس "إيزابيل"، الذي كان يحاكم مع الاثنين الآخرين بتهمة أخذ رهائن وسرقة سيارات في قضية خطف وقتل رجل الأعمال الكوري الجنوبي "جي إيك جو".وكان قد تم اختطاف "جي" ومدبرة منزله من قبل الشرطة في منزله في "أنجيليس" يوم 18 أكتوبر من عام 2016، ثم تعرض للخنق حتى الموت في موقف سيارات ضمن قسم مكافحة المخدرات التابع للشرطة الوطنية الفلبينية.