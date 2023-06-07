ثماني طائرات عسكرية صينية وروسية تدخل منطقة تحديد الدفاع الجوي الكورية

Photo : YONHAP News Russian Defense Ministry YouTube

دخلت أربع طائرات عسكرية صينية وأربع طائرات روسية منطقة تحديد الدفاع الجوي الكورية الجنوبية دون سابق إنذار أمس الثلاثاء.وقالت هيئة الأركان المشتركة في سيول إن الطائرات الثماني دخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي فوق المياه الجنوبية والشرقية بترتيب متتالٍ بين الساعة 11:52 صباحا والساعة 1:49 من بعد الظهر، قبل مغادرة المنطقة دون انتهاك للمجال الجوي لكوريا الجنوبية. وأضافت هيئة الأركان المشتركة أنها رصدت الطائرات حتى قبل دخولها للمنطقة وأرسلت طائرات مقاتلة تابعة للقوات الجوية إلى الموقع استعدادا للطوارئ.وعلى الرغم من أن منطقة الدفاع الجوي ليست مجالا جويا إقليميا، إلا أنها منطقة عازلة تستخدم لتحديد الطائرات القادمة، ومن الممارسات المعتادة إخطار الدول ذات الصلة مسبقا بخطط الطيران التي تتعدى على المنطقة.وقالت وزارة الدفاع الصينية في وقت سابق إن الصين وروسيا أجريتا دورياتهما الجوية الاستراتيجية السادسة المشتركة فوق البحر الشرقي وبحر الصين الشرقي يوم الثلاثاء تماشيا مع خطتهما السنوية للتعاون العسكري.وقد أجرت الدولتان في السابق تدريبات أو دوريات مشتركة عبرت إلى منطقة تحديد الدفاع الجوي الكورية، وكانت أحدث تلك الحالات في مايو ونوفمبر من العام الماضي، بينما اخترقت الصين وحدها المنطقة الكورية بطائرتين في يناير.