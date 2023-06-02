كوريا الجنوبية تحصل على عضوية غير دائمة في مجلس الأمن الدولي

Photo : YONHAP News

حصلت كوريا الجنوبية على عضوية غير دائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في التصويت الذي أجرته الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس.وتم انتخاب كوريا الجنوبية كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي لمدة عامين بالحصول على 180 صوتا من بين 192 دولة عضوا.وتعد هذه هي المرة الثالثة التي تحصل فيها كوريا الجنوبية على عضوية غير دائمة ضمن عشر دول أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن. وقد سبق لكوريا الجنوبية أن شغلت ذلك المقعد في عاميْ 1996 و1997، وعامي 2013 و2014.ويتألف مجلس الأمن من 15 دولة، خمس منها دائمة العضوية، وهي: الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا، وهي الدول التي لديها حق النقض ضد أي قرار، وعشر دول غير دائمة العضوية ليست لديها حق النقض، ويتم انتخابها من قبل الجمعية العامة بما يتماشى مع التوزيع الجغرافي حسب المناطق حول العالم.وكانت كوريا الجنوبية هي المرشح الوحيد الذي يمثل منطقة آسيا والمحيط الهادئ في التصويت الأخير، الذي تم فيه أيضا انتخاب الجزائر وغيانا وسيراليون وسلوفينيا كأعضاء جدد غير دائمين، والتي ستحل محل الأعضاء الحاليين ألبانيا والبرازيل والغابون وغانا والإمارات العربية المتحدة.