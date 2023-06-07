سفير كوريا لدى الأمم المتحدة يتعهد بالعمل مع الصين وروسيا في مجلس الأمن

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قال السفير الكوري الجنوبي لدى الأمم المتحدة "هوانغ جون كوك" إن كوريا ستوسع التعاون والتواصل ليس فقط مع الولايات المتحدة واليابان ولكن أيضا مع الصين وروسيا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.وأدلى السفير "هوانغ" بهذه التصريحات للصحفيين أمس الثلاثاء بعد أن أجرت الجمعية العامة للأمم المتحدة تصويتا لانتخاب أعضاء جدد غير دائمين لفترة عاميْ 2023 2024، والذي حصلت من خلاله كوريا الجنوبية على عضوية غير دائمة في المجلس.وتعهد السفير "هوانغ" بتوسيع التعاون والتواصل مع الصين وروسيا، على الرغم من أنه قال إنه من غير المرجح أن يغير العضوان الدائمان مواقفهما لمجرد انضمام كوريا الجنوبية إلى المجلس. وأشار السفير الكوري الجنوبي إلى أنه لأول مرة منذ عام 1996، أصبحت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان أعضاء في مجلس الأمن في نفس الوقت.وقد عادت كوريا الجنوبية إلى المجلس للمرة الأولى منذ أحد عشر عاما بعد أن شغلت هذا المقعد سابقا في عاميْ 2013 و2014.وتعهد "هوانغ" ببذل قصارى جهده للارتقاء بمكانة كوريا في المجتمع الدولي وتوسيع آفاقها الدبلوماسية من خلال الأنشطة في مجلس الأمن الدولي.