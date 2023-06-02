اليابان تؤكد التعاون مع كوريا الجنوبية بشأن واقعة الرادار

Photo : KBS News

قال قائد قوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية أمس الثلاثاء إن التعاون الأمني بين كوريا الجنوبية واليابان أهم من التوصل إلى توافق في الآراء بشأن حادثة الرادار بين البلدين في عام 2018.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها رئيس أركان قوات الدفاع الذاتى البحرية اليابانية الأدميرال "ريو ساكاي" في مؤتمر صحفي، حيث قال إن الأولوية القصوى لليابان هي تعزيز التعاون الثنائي مع سيول في المستقبل والمساهمة بشكل مشترك في الأمن الإقليمي. وأضاف "ساكاي" أنه على الرغم من أن البلدين لديهما بالتأكيد تصورات مختلفة بشأن ذلك الحادث البحري، فإن إنشاء نظام للتعاون قريبا هو الأمر الأكثر أهمية والذي يتوافق مع المصالح الوطنية لبلاده. وأشار الأدميرال الياباني أيضا إلى أن زيادة الأنشطة المشتركة التي تشمل الطائرات والسفن في نفس المنطقة سوف تزيد من درجة الثقة بين سيول وطوكيو.وجاءت التصريحات بعد أن اتفق وزير الدفاع الكوري الجنوبي "لي جونغ سوب" مع نظيره الياباني "ياسوكازو هامادا" على منع تكرار مثل ذلك الخلاف البحري، وذلك خلال محادثاتهما على هامش حوار "شانغريلا" في سنغافوره، يوم الأحد.وكان الخلاف حول حادث تحليق طائرات دورية يابانية على ارتفاع منخفض بشكل غير عادي فوق سفن حربية كورية جنوبية في ديسمبر 2018 ويناير 2019، أكبر عقبة أمام التبادلات الدفاعية بين البلدين.