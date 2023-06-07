يون يشيد بانتخاب كوريا الجنوبية للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن

Photo : YONHAP News

أشاد الرئيس "يون صوك يول" بانتخاب كوريا الجنوبية كعضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ووصفه بأنه "انتصار للدبلوماسية العالمية".ووفقا للمتحدث باسم الرئاسة "لي دو وان"، رحب الرئيس "يون" اليوم الأربعاء بانتخاب بلاده لمدة عامين في المجلس بموافقة 180 دولة من أصل 192 دولة عضوا في الأمم المتحدة.وقال "لي" في وقت سابق إن مقعد مجلس الأمن سيوفر فرصة مهمة للغاية لكوريا الجنوبية لتحقيق رؤيتها في أن تصبح نقطة ارتكاز عالمية تساهم في السلام والحرية والازدهار للمجتمع الدولي.وقد فازت كوريا الجنوبية بالمقعد لمدة عامين للمرة الثالثة بعد أن خدمت سابقا في عاميْ 1996 و1997 وعامي 2013 و2014.ويتألف مجلس الأمن من 15 دولة، خمس منها دائمة العضوية، وهي: الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا، وهي الدول التي لديها حق النقض ضد أي قرار، وعشر دول غير دائمة العضوية ليست لديها حق النقض، ويتم انتخابها من قبل الجمعية العامة بما يتماشى مع التوزيع الجغرافي حسب المناطق حول العالم.وكانت كوريا الجنوبية هي المرشح الوحيد الذي يمثل منطقة آسيا والمحيط الهادئ في التصويت الأخير، الذي تم فيه أيضا انتخاب الجزائر وغيانا وسيراليون وسلوفينيا كأعضاء جدد غير دائمين، والتي ستحل محل الأعضاء الحاليين ألبانيا والبرازيل والغابون وغانا والإمارات العربية المتحدة.