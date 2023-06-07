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الكوريتان

اختفاء زوجة وابن دبلوماسيّ كوري شمالي في روسيا

Write: 2023-06-07 12:00:28

اختفاء زوجة وابن دبلوماسيّ كوري شمالي في روسيا

Photo : YONHAP News

اختفت زوجة وابن مسؤول في القنصلية العامة الكورية الشمالية في مدينة "فلاديفوستوك" الروسية.
وقال تقرير بثه راديو آسيا الحرة الذي يقع مقره في الولايات المتحدة، وتقرير نشرته صحيفة "أساهي" اليابانية اليومية، أمس الثلاثاء، إن زوجة الدبلوماسي الكوري الشمالي البالغة من العمر 43 عاما وابنه البالغ من العمر 15 عاما، لم يمكن الاتصال بهما منذ مغادرتهما مقر القنصلية بسيارة أجرة يوم الأحد.
وأوضحت التقارير أن الاثنين أخذا متعلقات شخصية واستقلا سيارة أجرة وتوجها إلى منطقة "خاباروفسك" في شمال "فلاديفوستوك".
وتعتقد الشرطة الروسية أنها ربما حاولا الفرار إلى الخارج، مع تكهنات من قبل صحيفة "أساهي" بأنهما ربما يكونان قد غادرا إلى الصين أو يبحثان في النهاية عن اللجوء إلى كوريا الجنوبية.
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