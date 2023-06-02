ثماني طائرات عسكرية صينية وروسية تدخل منطقة تحديد الدفاع الجوي الكورية

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قالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إن 4 طائرات عسكرية صينية و4 طائرات عسكرية روسية دخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي الواقعة قبالة السواحل الشرقية والجنوبية لكوريا الجنوبية.ودخلت هذه الطائرات المنطقة في الساعة الحادية عشرة و52 دقيقة قبل ظهر اليوم، وانسحبت في الساعة الواحدة و49 دقيقة بعد الظهر. وأضافت هيئة الأركان المشتركة أن الطائرات العسكرية الصينية والروسية لم تنتهك المجال الجوي الكوري الجنوبي.وقالت إن الجيش الكوري الجنوبي تعرف على الطائرات العسكرية الصينية والروسية قبل دخولها منطقة التحديد الجوية، ونشر مقاتلات من القوات الجوية للقيام بخطوات تكتيكية استعدادا لأي حالة طارئة.يذكر أن منطقة تحديد الدفاع الجوي هي مساحة أوسع من المجال الجوي لبلد ما حيث تجري فيها مراقبة الطائرات العسكرية لأسباب أمنية.وكانت الطائرات العسكرية الصينية والروسية قد دخلت منطقة تحديد الهوية الدفاعية الكورية في شهري مايو ونوفمبر من العام الماضي، كما دخلت طائرتان عسكريتان صينيتان المنطقة في شهر يناير الماضي.