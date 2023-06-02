تدشين أول طائرة مقاتلة كورية إف إيه 50 لتصديرها لبولندا

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أقيم اليوم الأربعاء احتفال في مقر شركة الصناعات الجوية الكورية بمناسبة تدشين أول طائرة مقاتلة كورية من طراز "إف إيه 50" سيتم تصديرها إلى بولندا.وحضر الاحتفال أكثر من 100 مسؤول من البلدين، بمن فيهم وزير الدفاع الكوري "لي جونغ سوب"، ونائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع البولندي "ماريوس بلاشتشاك" الذي قال إن التسليم السريع للمقاتلة "إف إيه 50" سيمكّن بولندا من تعزيز القدرة القتالية للقوات الجوية البولندية وتحديثها.وسوف تقوم شركة الصناعات الجوية الكورية بتسليم أول مقاتلة للجانب البولندي في شهر أغسطس القادم بعد إجراء اختبارات طيران خلال شهر يوليو، وتسليم 11 مقاتلة أخرى حتى نهاية هذا العام.وكانت الشركة الكورية قد وقعت في شهر سبتمبر من العام الماضي صفقة مع بولندا لتصدير 48 طائرة مقاتلة من طراز "إف إيه 50".وتخطط الشركة لتسليم الـ36 مقاتلة المتبقية إلى بولندا بدءا من النصف الثاني من عام 2025 وحتى عام 2028.