النيابة ترفض مجددا محاولة رئيس الحزب المعارض السابق للخضوع للاستجواب

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رفضت النيابة العامة مجددا استقبال الرئيس السابق للحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "سونغ يونغ كيل" الذي حاول الخضوع لاستجواب النيابة بشأن تورطه المزعوم في فضيحة الرشوة.وقد حضر "سونغ" طواعية لمكتب المدعى العام المركزي لمنطقة سيول صباح اليوم الأربعاء في محاولة للخضوع لتحقيقات النيابة، وطلب الالتقاء بفريق التحقيقات، لكن المكتب رفض طلب "سونغ".وتعد هذه هي المرة الثانية التي يحضر فيها "سونغ" طواعية لمكتب المدعي العام منذ أن حضر للمكتب يوم الثاني من شهر مايو الماضي بعد عودته من فرنسا.الجدير بالذكر أن النيابة العامة تشتبه في تورط "سونغ" في توزيع 94 مليون وون كرشاوى على أعضاء الحزب عن طريق نائبين من الحزب المعارض الرئيسي قبل مؤتمر الحزب في عام 2021، من أجل دعم فوز "سونغ" في انتخابات رئاسة الحزب.وتخطط النيابة العامة لاستدعاء "سونغ" بعد استكمال التحقيقات مع النائبيْن المتورطيْن في الفضيحة.