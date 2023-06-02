الولايات المتحدة تهنئ كوريا الجنوبية بحصولها على عضوية غير دائمة في مجلس الأمن

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هنأت الولايات المتحدة الأمريكية كوريا الجنوبية بحصولها على عضوية غير دائمة في مجلس الأمن الدولي.وأعربت واشنطن عن أملها في أن تلعب سيول دورا في مجلس الأمن، قائلة إن المجلس يعد هيئة مهمة يمكن أن تفرض ضغوطا على كوريا الشمالية بشكل مستمر.وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن هناك أصواتا في مجلس الأمن الدولي تتعاطف مع كوريا الشمالية، داعية إياها إلى ممارسة أدوارها كي يتمكن مجلس الأمن من ردع بيونغ يانغ.ومن جانبها، قالت نائبة وزير الخارجية الأمريكي "بوني جنكينز" إنه أصبح من الصعب على مجلس الأمن الدولي فرض عقوبات إضافية ضد كوريا الشمالية بشأن إطلاقها الأخير لقمر اصطناعي للتجسس العسكري، مشيرة إلى عدم التعاون من جانب الصين وروسيا.وأضافت أن الولايات المتحدة ستقوم بتعزيز العقوبات القائمة حاليا ضد كوريا الشمالية، مؤكدة أنه لم يطرأ أي تغيير على موقف واشنطن الذي لا يسمح لبيونغ يانغ بانتهاك العقوبات.