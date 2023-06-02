نقابة الطيارين التابعة لشركة آسيانا تطلق حملة العمل من أجل الحكم

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أعلنت نقابة الطيارين التابعة لشركة "آسيانا" للطيران أنها أطلقت ما أسمته بـ"حملة العمل من أجل الحكم"، اليوم الأربعاء.وقالت النقابة إن شركة آسيانا حققت 1.2 تريليون وون أرباحا تشغيلية خلال العامين الماضيين رغم جائحة كورونا بفضل جهود موظفيها وتفانيهم.وأضافت أن الشركة ترفض رفع الأجور الذي تطالب به نقابة العمال، متذرعة بالصعوبات المالية.وبموجب "حملة العمل من أجل الحكم"، سيتم عقد جلسة إحاطة للطيارين والمضيفات قبل ساعة و20 دقيقة من إقلاع الطائرات، بعد أن كان يتم عادة قبل ساعتين من إقلاع الطائرات من أجل تسهيل عملية الركوب.وسوف يلتزم الطيارون بالسرعة القانونية عند تسيير الطائرات على مدرج المطار، وتحليق الطائرات ضمن الحد الأدنى من السرعة والارتفاع بعد الإقلاع.ومن المتوقع أن يتم تأخير جدول إقلاع الطائرات التابعة لآسيانا لمدة 30 دقيقة على الأقل.ويبلغ عدد الطيارين في شركة "آسيانا" 1411 طيارا، منهم 1095 طيارا انضموا لعضوية نقابة العمال.وانتهت المفاوضات بين شركة آسيانا ونقابة عمالها بالفشل بعد أن عرضت الشركة رفع الأجور بنسبة 2.5%، فيما طالبت النقابة برفعها بنسبة 10%.