منظمة التعاون الاقتصادي تخفض توقعاتها لنمو الاقتصاد الكوري

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خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لنمو الاقتصاد الكوري لعام 2023 إلى 1.5%.ونقلت وزارة المالية الكورية أمس الأربعاء عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تلك التوقعات التي تقل بمقدار 0.1 نقطة مئوية عن توقعاتها السابقة في مارس الماضي.وكانت أحدث توقعات للمنظمة أقل من توقعات حكومة كوريا الجنوبية، وأعلى من توقعات البنك المركزي الكوري، ومطابقة لتوقعات صندوق النقد الدولي ومعهد التنمية الكوري.وأوضحت المنظمة الحكومية الدولية أن الاستهلاك الخاص يتحسن في قطاع الخدمات بصورة رئيسية، بفضل تخفيف إجراءات الحجر الصحي، لكن الاستثمار الخاص يعاني من التباطؤ نسبيا بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. كما أشارت إلى أن صادرات كوريا الجنوبية تتضاءل بسبب تباطؤ الطلب العالمي على أشباه الموصلات.وتوقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نموا بنسبة 2.1% لكوريا الجنوبية في العام القادم، وهو أقل بمقدار 0.2 نقطة مئوية من توقعاتها في مارس.وفيما يتعلق بالاقتصاد العالمي، توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نموا بنسبة 2.7% هذا العام، بزيادة نقطة واحدة مئوية عن توقعاتها السابقة.