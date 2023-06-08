وزارة المحيطات تتعهد بوضع لوائح مشددة بشأن المأكولات البحرية من فوكوشيما

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أكدت حكومة كوريا الجنوبية مجددا أنه لن يتم استيراد أي أطعمة بحرية من منطقة "فوكوشيما"، بعد تقارير عن نشاط إشعاعي مفرط في الأسماك التي تم صيدها بالقرب من محطة الطاقة النووية المعطلة في الشهر الماضي.وقدمت وزارة المحيطات والثروة السمكية هذه التأكيدات أمس الأربعاء بعد تقرير عن رصد النشاط الإشعاعي نشرته وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء.ومنذ سبتمبر 2013، حظرت كوريا الجنوبية استيراد منتجات المأكولات البحرية من "فوكوشيما" وسبع محافظات يابانية أخرى تقع بالقرب من محطة الطاقة، بعد الانهيار النووي بالمحطة الناجم عن زلزال هائل وتسونامي في عام 2011.وقالت الوزارة إن لوائح الاستيراد ستكون شاملة لمنع التوزيع المحلي لمنتجات المأكولات البحرية التي أثارت القلق بين الشعب.ووفقا لوكالة "كيودو"، أعلنت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية أن سمكة صخرية تم اصطيادها في ميناء بالقرب من محطة "فوكوشيما" للطاقة في الشهر الماضي كانت تحتوي على 18 ألف بيكريل من السيزيوم، أي 180 ضعف الحد الذي حددته الحكومة اليابانية على أنه آمن.