واشنطن تؤكد أن قواتها في المنطقة تستهدف كوريا الشمالية وليس الصين

Photo : YONHAP News

أوضحت المؤسسة البحثية التابعة للكونغرس الأمريكي أن الوجود العسكري الأمريكي في كوريا الجنوبية يستهدف التصدي لكوريا الشمالية وأنه ليس له علاقة بالصين.وقدمت خدمة أبحاث الكونغرس هذا التوضيح في تقرير أصدرته أول من أمس الثلاثاء، تضمن تحليلا لنشر القوات الأمريكية في المنطقة، حيث أشارت إلى أن القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية تركز على ردع ومقاومة العدوان المحتمل من قبل كوريا الشمالية.وقال التقرير إن الوجود العسكري الأمريكي في بعض دول آسيا والمحيط الهادئ الأخرى، مثل اليابان وأستراليا، يُنظر إليه على أنه مواجهة لمساعي الصين إلى إعادة تشكيل المنطقة بما يتماشى مع الأولويات الدفاعية للولايات المتحدة في مواجهة التهديدات المتعددة التي تمثلها بكين.ومن ناحية أخرى، أشار التقرير إلى أن توسيع وتنويع قدرات الأسلحة النووية والصاروخية لكوريا الشمالية يشكل تهديدا متزايدا، ليس فقط للأراضي الأمريكية والقوات الأمريكية في الخارج، ولكن أيضا لحلفاء واشنطن وشركائها.