أحد ضحايا العمل القسري يتنازل عن دعوى تصفية أصول الشركات اليابانية

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قرر أحد الضحايا الكوريين للعمل القسري في زمن الحرب في اليابان التراجع عن دعوى سابقة تسعى إلى تصفية أصول الشركتين اليابانيتين المسؤولتين عن العمل القسري.ووفقا لمصادر قانونية اليوم الخميس، قدم المدعي، الذي لم يتم الكشف عن هويته، الطلب إلى المحكمة العليا أمس بعد موافقته على الحصول على تعويض من مؤسسة ضحايا التعبئة القسرية لليابان.ويمثل سحب الدعوى تراجعا للموقف السابق من قبل هذا الضحية، حيث اعترض على خطة حكومة كوريا الجنوبية لإعفاء الشركات اليابانية المسؤولة عن التعويض، وأن يتم بدلا من ذلك تقديم تعويض من خلال مؤسسة كورية.ولا يزال هناك ضحيتان آخران على قيد الحياة، بالإضافة إلى مدعين يمثلون ضحيتين متوفين، يرفضون قبول التعويض بالوكالة عبر المؤسسة الكورية، ويطالبون الشركات اليابانية بالدفع لهم مباشرة، حيث كانت المحكمة العليا الكورية قد أصدرت حكما في عام 2018 ضد الشركتين اليابانيتين "ميتسوبيشي" للصناعات الثقيلة و"نيبون ستيل" بتعويض 15 ضحية. ورفضت الشركتان الامتثال لذلك الحكم، مما دفع العديد من الضحايا، بمن فيهم الضحية المذكور، إلى السعي للحصول على أمر قضائي بتصفية أصول الشركتين في كوريا الجنوبية في عام 2021. وبعد نجاح الدعوى، تراجع المحكمة العليا حاليا استئنافا قدمته الشركتان ضد أمر التصفية.