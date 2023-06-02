رئيسا الحزبينْ الحاكم والمعارض يجريان اتصالات دبلوماسية

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سيلتقي رئيس حزب "قوة الشعب" الحاكم في كوريا الجنوبية "كيم كي هيون" بالسفير الياباني لدى سيول اليوم، بينما سيلتقي زعيم الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "لي جيه ميونغ" بالسفير الصيني.وقالت مصادر مطلعة في الحزب الحاكم إن "كيم" سيجري لقاء بعد ظهر اليوم في مقر البرلمان مع السفير الياباني لدى سيول "أيبوشي كويتشي"، موضحة أن هذا اللقاء لقاء عادي، وهو الأول من نوعه منذ أن تولى "كيم" منصبه.وكان "كيم" قد التقى في شهر مارس الماضي أيضا بكل من السفير الأمريكي "فيليب غولدبروغ" والسفير الصيني "شينغ هاي مينغ" اللذيْن زارا مقر البرلمان لتهنئته بانتخابه لرئاسة الحزب الحاكم.وسوف ينتاول اللقاء بين كيم والسفير الياباني اليوم عددا من القضايا الراهنة بين البلدين، بما في ذلك خطة اليابان لتصريف مياه محطة فوكوشيما للطاقة النووية في البحر، وتعزيز نظم التعاون بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان.ومن ناحية أخرى، قالت مصادر في الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي إن رئيس الحزب "لي جيه ميونغ" سيزور منزل السفير الصيني في منطقة "سونغ بوك" في سيول مساء اليوم، حيث يجري معه حوارا على مأدبة عشاء، وذلك بناء على دعوة من السفارة الصينية.وأوضحت المصادر أن "لي" سيناقش مع السفير الصيني سبل المواجهة المشتركة لعملية تصريف مياه فوكوشيما، كما ينوي أيضا مطالبة الصين بدعم التعاون الاقتصادي مع كوريا الجنوبية، وبذل جهود مشتركة لمنع الجدل غير الضروري حول الحقائق التاريخية، وتعزيز الدبلوماسية العامة بين البلدين، وتنفيذ مشروعات مشتركة تستهدف تخفيف المشاعر السلبية بين شعبي البلدين.