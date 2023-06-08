الرئيس يون يخطط لإجراء تعديلات واسعة على مناصب نواب الوزراء

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صرحت مصادر في المكتب الرئاسي بأن الرئيس "يون صوك يول" يخطط لإجراء تعديلات واسعة على مناصب نواب الوزراء خلال الأسبوع القادم.ووفقا لمسؤول رئاسي كبير اليوم الخميس، من المتوقع أن تنطبق التعديلات على أكثر من نصف عدد الوزارات البالغ عددها 19 وزارة، وسوف تشمل وزارات المالية، والشؤون الخارجية، والتوحيد، والدفاع، والداخلية، والثقافة، والبيئة، والنقل، والثروة السمكية، وذلك بهدف تنسيق السياسات الحكومية، حيث يسعى الرئيس "يون" لتسريع تنفيذ سياسات حكومته مع دخوله السنة الثانية من رئاسته.كما سيراجع الرئيس أيضا مسألة ترشيح "لي دونغ كوان" مستشاره الخاص للتعاون الخارجي والذي عمل كمساعد رئاسي لشؤون الصحافة في إدارة الرئيس الأسبق "لي ميونغ باك"، لرئاسة لجنة الاتصالات الكورية.وإلى جانب التعديل الوزاري على مناصب نواب الوزراء، من المتوقع أيضا أن تخضع العديد من المناصب داخل المكتب الرئاسي لتغييرات مماثلة.