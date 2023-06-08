رئيس كي بي إس يعرض الاستقالة إذا تراجع المكتب الرئاسي عن خطة تحصيل الرسوم

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عرض رئيس هيئة الإذاعة الكورية "كي بي إس" الاستقالة من منصبه مقابل تراجع المكتب الرئاسي عن قراره بتحصيل رسوم ترخيص التلفزيون بصورة منفصلة عن فواتير الكهرباء.وعقد "كيم أوي تشول" الرئيس والمدير التنفيذي للـ"كي بي إس" مؤتمرا صحفيا في مقر كي بي إس في "يوئيدو" اليوم الخميس، قال فيه إنه على استعداد للتنحي من منصبه إذا كان وجوده كمعين من قبل الحكومة السابقة يمثل مشكلة، ودعا المكتب الرئاسي إلى التراجع فورا عن خطة تحصيل الرسوم بصورة منفصلة، وتعهد بالاستقالة بمجرد التراجع عن الخطة.وقد أوصى المكتب الرئاسي في وقت سابق بأن تقوم الوزارات المعنية بمراجعة القوانين واتخاذ إجراءات لتحصيل رسوم ترخيص البث التلفزيوني بصورة منفصلة عن فواتير الكهرباء.وأعرب "كيم" عن مخاوفه من أن هذه الخطوة ستعطل تمويل هيئة البث العامة وستؤدي إلى أزمة خطيرة يمكن أن تمنعها من أداء واجبها العام، وقال إن وقف هذه الخطوة هو أبرز مهمة بالنسبة له كرئيس للكي بي إس.كما طلب "كيم" عقد اجتماع مع الرئيس "يون صوك يول" لمناقشة هذا الموضوع، واقترح أن تناقش لجنة مؤلفة من "كي بي إس" ووزارة الصناعة ولجنة الاتصالات الكورية معا كيفية تحصيل رسوم ترخيص البث التلفزيوني.