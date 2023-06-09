الحزب الحاكم يؤكد على حاجة اليابان لتبديد عدم الثقة بشأن مياه فوكوشيما

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التقى رئيس حزب قوة الشعب الحاكم في كوريا الجنوبية "كيم كي هيون" مع السفير الياباني لدى سيول "كويتشي أيبوشي" أمس الخميس، حيث طلب منه تعاون طوكيو لتبديد عدم الثقة بشأن المياه الملوثة التي سيتم إطلاقها من محطة "فوكوشيما" للطاقة النووية.وقال "كيم" إن حزب قوة الشعب سيبذل قصارى جهده لنقل معلومات دقيقة وموضوعية وعلمية للجمهور حول تصريف المياه المخطط له، محذرا من أن الادعاءات الكيدية والتحريضات لا تؤدي إلا إلى إعاقة التقدم في العلاقات بين سيول وطوكيو، وتضر أيضا بالصيادين، مشيرا على ما يبدو إلى تعامل معسكر المعارضة مع قضية مياه "فوكوشيما".وردا على ذلك، قال السفير "أيبوشي" إن طوكيو تدرك مخاوف كوريا الجنوبية، وتعهد ببذل جهود لإقناع الشعب الكوري ومساعدتهم على تعميق فهمهم للقضية من خلال التواصل الوثيق مع سيول وتقديم شرح صادق بشأن التفريغ المخطط له على أسس علمية.