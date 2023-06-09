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السياسية

الأحزاب السياسية تتفق على عقد جلسة استماع بشأن إطلاق مياه فوكوشيما

Write: 2023-06-09 09:57:20Update: 2023-06-09 10:50:33

الأحزاب السياسية تتفق على عقد جلسة استماع بشأن إطلاق مياه فوكوشيما

Photo : YONHAP News

اتفقت الأحزاب السياسية على تشكيل لجنة خاصة للتحقق من سلامة خطة تصريف المياه المعالجة من محطة "فوكوشيما" للطاقة النووية اليابانية المقرر تنفيذها في الصيف، كما اتفقت على عقد جلسة استماع بشأن هذه المسألة.
وكشف نائب زعيم التكتل البرلماني لحزب قوة الشعب الحاكم "لي يانغ سو" ونظيره من الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "سونغ كي هون" عن هذا الاتفاق خلال مؤتمر صحفي مشترك عُقد في مقر البرلمان أمس الخميس، حيث أضافا أنهما اتفقا أيضا على إجراء تحقيقات برلمانية بشأن مزاعم الفساد والمحسوبية من قبل العديد من المديرين التنفيذيين الحاليين والسابقين في اللجنة الوطنية للانتخابات.
وقال "لي" و"سونغ" إن التحقيقات المرتقبة ستبحث أيضا في الشكوك بأن اللجنة الوطنية للانتخابات رفضت توصية الحكومة بإجراء تفتيش أمني، على الرغم من أنها كانت هدفا لهجمات القرصنة في كوريا الشمالية.
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