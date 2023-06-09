واشنطن تؤكد أنها تتشاور مع حلفائها للحد من استفزازات كوريا الشمالية

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قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن الولايات المتحدة تحافظ على التنسيق الوثيق مع حلفائها، منتقدة تحرك كوريا الشمالية لمحاولة إطلاق صاروخ فضائي مرة أخرى.وقال الجنرال "بات رايدر" المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاغون"، في مؤتمر صحفي أمس الخميس، إنه لن يتحدث عن أمور غير مؤكدة عندما سئل عن احتمال قيام كوريا الشمالية بمحاولة إطلاق ثانية.وفي إشارة إلى إعلان كوريا الشمالية عن المحاولة الثانية، قال المتحدث الأمريكي إن بيونغ يانغ يجب أن تكون على دراية بحقيقة أن وزير الدفاع الأمريكي "أوستن لويد" والعديد من قادة العالم أدانوا مؤخرا إطلاقها الأخير، وهو انتهاك يزعزع الاستقرار لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.وشدد "رايدر" على أن الولايات المتحدة ستواصل المشاورات الوثيقة مع كوريا الجنوبية واليابان والحلفاء والشركاء الآخرين في المنطقة لمناقشة الوضع والحفاظ على التعاون، للحد من أي استفزازات محتملة.وقد أطلقت كوريا الشمالية ما زعمت أنها مركبة إطلاق فضائية يوم 31 مايو لوضع أول قمر اصطناعي للاستطلاع العسكري لها في مدار فضائي، لكن المحاولة انتهت بالفشل، وأثارت إدانة من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والمجتمع الدولي.وأعلنت كوريا الشمالية عقب فشل الإطلاق أنها ستقوم بمحاولة أخرى لإطلاق القمر الاصطناعي في المستقبل القريب.