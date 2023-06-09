انشقاق دبلوماسي كوري شمالي في أوربا مؤخرا

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أفادت بعض التقارير بأن دبلوماسيا كوريا شماليا يعمل في أوربا قد انشق مؤخرا، وسط توقعات بزيادة الانشقاقات من كوريا الشمالية بعد القرار المرتقب بفتح حدودها التي كانت قد أغلقتها خلال فترة جائحة كورونا.ووفقا لمصادر من حكومة كوريا الجنوبية وحزب قوة الشعب الحاكم أمس الخميس، انشق دبلوماسي كوري شمالي يعمل في دولة أوربية لم يتم الكشف عنها قبل أسابيع.ومن المتوقع أن ينشق المزيد من الدبلوماسيين والعاملين الكوريين الشماليين في الخارج بمجرد إعادة فتح البلاد لحدودها، حيث انتشرت تقارير في وقت سابق من هذا الأسبوع عن اختفاء زوجة وابن مسؤول في القنصلية العامة لكوريا الشمالية في مدينة "فلاديفوستوك" الروسية. وقال راديو "آسيا الحرة" أمس الخميس إن الاثنين هربا من القنصلية بعدما ظلا محتجزين منذ شهور.ومن ناحية أخرى، قال النائب البرلماني عن حزب قوة الشعب "تيه يونغ هو"، الذي شغل من قبل منصب نائب سفير كوريا الشمالية لدى بريطانيا، إنه التقى مع اثنين من المنشقين الكوريين الشماليين في سيول هذا العام، وكان يعرفهما عندما كان في كوريا الشمالية.وأوضح "تيه"، الذي هرب من الشمال في عام 2016، إن هذين الكوريين الشماليين قد فرا بين عامي 2021 و2022 واستقرا في كوريا الجنوبية بأسماء جديدة.