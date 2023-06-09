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الاقتصادية

الحساب الجاري الكوري يسجل عجزا قدره 790 مليون دولار في أبريل

Write: 2023-06-09 10:43:18

الحساب الجاري الكوري يسجل عجزا قدره 790 مليون دولار في أبريل

Photo : YONHAP News

سجل الحساب الجاري لكوريا الجنوبية عجزا في شهر أبريل الماضي بسبب انخفاض مدفوعات الأرباح من الخارج والعجز في حساب السفر.
ووفقا لبيانات أولية صادرة عن البنك المركزي الكوري اليوم الجمعة، سجل ميزان الحساب الجاري عجزا قدره 790 مليون دولار أمريكي في أبريل، في تحول عن الفائض البالغ 160 مليون دولار المسجل في الشهر السابق.
وبذلك سجل ميزان الحساب الجاري الكوري عجزا إجماليا بقيمة 5.37 مليار دولار في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، بانخفاض 20.38 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وسجل ميزان السلع فائضا قدره 580 مليون دولار في أبريل، وهو أول فائض منذ شهر سبتمبر الماضي.
وتراجعت قيمة الصادرات الكورية بنسبة 16.8% على أساس سنوي في أبريل، وهو الشهر الثامن على التوالي من التراجع منذ سبتمبر من العام الماضي، في حين انخفضت قيمة الواردات بنسبة 13.2% على أساس سنوي أيضا.
وسجل ميزان الخدمات عجزا قدره 1.21 مليار دولار، بما في ذلك عجز في ميزان السفر قدره 500 مليون دولار، بسبب زيادة السفر إلى الخارج مع تخفيف قيود مكافحة فيروس كورونا.
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