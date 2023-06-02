منتخب كوريا لكرة القدم يخسر أمام إيطاليا في بطولة كأس العالم تحت سن 20 عاما

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تعرض منتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم للهزيمة أمس الخميس أمام منتخب إيطاليا في الدور النصف النهائي في بطولة كأس العالم تحت سن 20 سنة التي تُقام في الأرجنتين حاليا.وخسر المنتخب الكوري بقيادة المدير الفني "كيم أون جونغ" بهدف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب "لا بلاتا"، حيث سجل اللاعب الإيطالي "سيزار كاسادي" الهدف الأول في الدقيقة 14، قبل أن يحقق كابتن المنتخب الكوري "لي سونغ وان" التعادل بعد 8 دقائق من ركلة جزاء، لكن اللاعب "سيموني بافوندي" سجل هدف الفوز لإيطاليا من ضربة حرة في الشوط الثاني.وسوف يواجه منتخب كوريا الجنوبية منتخب إسرائيل في مباراة تحديد المركز الثالث في "لا بلاتا" أيضا في الساعة 2:30 من صباح يوم الاثنين القادم بتوقيت كوريا.وقد احتل الفريق الكوري المركز الثاني في بطولة كأس العالم تحت سن 20 سنة في عام 2019 والتي فازت بها أوكرانيا، وكانت آخر دورة من البطولة، حيث تم إلغاؤها في عام 2021 بسبب جائحة كورونا.وكان المركز الثاني هو أفضل نتيجة للمنتخب الكوري للرجال في بطولات الفيفا، في حين فاز منتخب كوريا الجنوبية للفتيات تحت 17 سنة ببطولة كأس العالم في عام 2010.