انتخاب كوريا عضوا في اللجنة الحكومية الدولية لاتفاقية اليونسكو للتنوع الثقافي

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قالت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية اليوم الجمعة إنه تم انتخاب كوريا الجنوبية لعضوية اللجنة الحكومية الدولية لاتفاقية اليونسكو للتنوع الثقافي، في تصويت أجري في المؤتمر العام للجنة في مقر منظمة اليونسكو في العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من السادس وحتى الثامن من يونيو الجاري.وكان قد تم توقيع اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي في الجمعية العامة لمنظمة اليونسكو في عام 2005، وصادقت عليها 152 دولة حتى الآن، بما فيها كوريا الجنوبية.وكانت كوريا الجنوبية قد عملت كعضو في اللجنة الحكومية الدولية لاتفاقية اليونسكو للتنوع الثقافي خلال الفترة من عام 2017 وحتى عام 2021، واستضافت الدورة الرابعة عشرة لاجتماعات اللجنة في عام 2021.وأشارت الوزارة إلى أن كوريا الجنوبية تعد ثامن أكثر دول العالم من حيث حجم المساهمات المالية في منظمة اليونسكو.