معدل زيادة الديون الأسرية الكورية في مايو يسجل أعلى مستوياته

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سجل معدل الزيادة في الديون الأسرية في كوريا الجنوبية أعلى مستوياته منذ 19 شهرا، في شهر مايو الماضي.ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الجمعة، بلغت قيمة الديون الأسرية 1056.4 تريليون وون حتى نهاية شهر مايو الماضي، بزيادة مقدارها 4.2 تريليون وون مقارنة بالشهر الأسبق.وكان حجم الديون الأسرية قد شهد انخفاضا للشهر الثالث منذ شهر يناير الماضي، لكن بدأ يزداد منذ شهر أبريل وللشهر الثاني على التوالي، مسجلا بذلك أعلى مستوى من الزيادة في مايو منذ شهر أكتوبر من عام 2021.وأشار التقرير إلى أن قيمة ديون الشركات بلغت 1204.5 تريليون وون حتى نهاية مايو، بزيادة مقدارها 7.8 تريليون وون عن الشهر الأسبق.وزادت قيمة الإيداع في البنوك بمقدار 2213.1 تريليون وون حتى نهاية مايو، بزيادة مقدارها 8.2 تريليون وون عن الشهر الأسبق.