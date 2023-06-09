معهد أبحاث الاقتصاد الكوري يخفض توقعاته للنمو الاقتصادي لهذا العام بـ0.2%

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قال معهد أبحاث الاقتصاد الكوري التابع لرابطة التجارة الكورية اليوم الجمعة إنه خفض توقعاته للنمو الاقتصادي الكوري لهذا العام من 1.5% إلى 1.3%.وأرجع المعهد السبب في تخفيض توقعاته إلى استمرار التراجع في الاستهلاك والاستثمار الناجم عن ارتفاع سعر الفائدة، وانخفاض الصادرات الناتج عن الركود الاقتصادي في الدول الرئيسية، بما في ذلك الصين.وأضاف المعهد في تقرير له أنه سيكون من الصعب استرداد الطلب المحلي بسبب التراجع في الاستهلاك في القطاع الخاص والاستثمار في المرافق الإنتاجية والإنشاءات.وتوقع التقرير أن يصل معدل نمو الاستهلاك في القطاع الخاص إلى 2.1% هذا العام، بانخفاض نسبته 2.2% مقارنة بالعام الماضي، فيما سينخفض الاستثمار في المرافق الإنتاجية والإنشاءات بنسبة 3.6% و0.5% على التوالي.كما توقع أن يشهد معدل التضخم زيادة بنسبة 3.4% هذا العام، بانخفاض نسبته 1.7% مقارنة بالعام الماضي، بسبب الاستقرار في أسعار المواد الخام والطاقة العالمية.ومن المتوقع أن يصل معدل نمو الصادرات إلى 0.1% هذا العام، بانخفاض نسبته 1.1% مقارنة بالتوقعات السابقة.