واشنطن وطوكيو ومانيلا تدرس إنشاء مجلس أمني مشترك لصد النفوذ الصيني

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قال تقرير نشرته صحيفة سانكي اليابانية اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة واليابان والفلبين تدرس حاليا عقد أول اجتماع للمجلس الأمني المشترك الجديد بينها يوم السادس عشر من يونيو الجاري في طوكيو، في مساع لصد النفوذ الصيني في منطقة شرق وجنوب بحر الصين.وأضافت الصحيفة أن المستشارين الأمنيين في الدول الثلاث سيشاركون في هذا الاجتماع الذي يُتوقع أن يتم فيه بحث القضايا المتعلقة بتعزيز التدريبات العسكرية المشتركة وتحسين قدرة القوات الفلبينية القتالية.الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة واليابان تقومان بتعزيز التعاون العسكري مع الفلبين التي تبعد جزرها الشمالية بأقل من 200 كيلومتر عن تايوان، لمواجهة تهديدات الصين وتعزيز ردعها.