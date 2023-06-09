كوريا الجنوبية تستعيد وضعها كدولة خالية من إنفلونزا الطيور

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قالت وزارة الزراعة والغذاء والشؤون الريفية الكورية اليوم الجمعة إن كوريا الجنوبية استطاعت استعادة وضعها كدولة خالية من فيروس إنفلونزا الطيور أمس الخميس.وأوضحت الوزارة أنها أعلنت خلو البلاد من إنفلونزا الطيور بعد مرور 28 يوما دون الإبلاغ عن أي إصابات، وتمكُن البلاد من استيفاء الشروط الرئيسية التي حددتها المنظمة العالمية لصحة الحيوان، بما في ذلك عدم وجود تقارير تفيد بانتشار الإنفلونزا خلال الفترة المذكورة.ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات جديدة بفيروس إنفلونزا الطيور في كوريا الجنوبية لمدة 28 يوما، منذ يوم السابع عشر من شهر أبريل الماضي، كما لم يتم العثور على مستضدات مسببة للأمراض أو أجسام مضادة للفيروس خلال فترة 28 يوما على مستوى البلاد، بعد آخر عملية إعدام للطيور المصابة.