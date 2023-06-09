رصد المزيد من المؤشرات التي تدل على أن الاقتصاد الكوري قد وصل للقاع

Photo : KBS News

قال معهد التنمية الكوري الذي تديره الدولة إنه رصد المزيد من المؤشرات التي تدل على أن الاقتصاد قد وصل إلى القاع.وقدم معهد التنمية الكوري هذا التقييم في تقريره الاقتصادي الشهري أمس الأحد، مشيرا إلى أن التراجع في صادرات أشباه الموصلات قد تباطأ وأن التباطؤ في الصادرات إلى الصين قد خف إلى حد ما. وأوضح المعهد أن الاقتصاد في حالة ركود، لا سيما في قطاع التصنيع، لكن المؤشرات التي تدل على أن الاقتصاد قد وصل إلى القاع آخذة في الازدياد.وبعد التقييم الذي قدمه المعهد الشهر الماضي بأن التراجع السريع في الاقتصاد قد هدأ إلى حد ما، يبدو أن التشخيص الأخير قد أعطى وزنا أكبر لإمكانية التحسن بعد وصول الاقتصاد إلى القاع. وفيما يتعلق بالنشاط الاقتصاد الحالي، قال معهد التنمية الكوري إن الركود الاقتصادي يبدو أنه "لم يتعمق".وأضاف أن الصادرات استمرت في التباطؤ، حيث انخفضت بنسبة 15.2% في مايو، لكن الانخفاض في حجم صادرات الرقائق تباطأ من انخفاض بنسبة 41% في أبريل إلى انخفاض بنسبة 36.2% في مايو، كما تباطأ الانخفاض في الصادرات إلى الصين بشكل مضطرد، من انخفاض بنسبة 33.1% في مارس، إلى انخفاض بنسبة 20.8% في مايو.